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РИА Наука
2019-12-25T09:00+0300
https://ria.ru/20191225/1562772640.html
В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта
https://cdn25.img.ria.ru/images/151049/23/1510492301_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_723412db7344466a9223e2ee9a0b2d75.jpg
РИА Новости

В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта

09:00 25.12.2019
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© Depositphotos / alexraths Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / alexraths
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ) и другими российскими коллегами разработали полимерные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости. Покрытия успешно прошли доклинические испытания на животных, показали свою эффективность для регенерации тканей, а также высокие антибактериальные свойства. Кроме того, импортозамещающая разработка существенно дешевле зарубежных аналогов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Applied Surface Science".
Патологии мягких тканей челюстно-лицевой области зачастую требуют оперативного вмешательства. По старой методике раневая поверхность после оперативного вмешательства оставляется открытой для заживления вторичным натяжением тканей, либо используется аутотрансплантат из другой области.
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"Использование традиционных методик может привести к образованию рубцовой ткани, долгому и болезненному заживлению ран. Для оптимизации процесса заживления используются различные раневые покрытия, которые фиксируются узловыми швами по краям раны. В основном все покрытия зарубежного производства, поэтому стоимость лечения увеличивается", — рассказала участница научного коллектива, ассистент кафедры анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ Анастасия Коняева.
В свою очередь руководитель проекта, младший научный сотрудник Лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Евгений Больбасов добавил, что зарубежные аналоги изготавливают по очень дорогой технологии. В Томске же использовали метод электроспиннинга – получение нетканых волокнистых структур посредством электрического поля высокой напряженности.
© Фото : ТПУОбразцы антибактериальных полимерных мембран, разработанных в ТПУ
Образцы антибактериальных полимерных мембран, разработанных в ТПУ
© Фото : ТПУ
Образцы антибактериальных полимерных мембран, разработанных в ТПУ
"Этот метод позволяет очень хорошо контролировать структуру мембраны, ее толщину, и он очень легко масштабируется. Мы можем достаточно быстро перейти от стадии научных исследований к промышленному производству", – подчеркнул эксперт.
Нетканые мембраны изготовлены из сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом (VDF-TeFE) российского производства. С помощью метода электроспиннига исследователям удалось существенно снизить себестоимость материала и улучшить его свойства.

"По сути, это импортозамещение в чистом виде. Для изготовления повязок мы использовали российские полимеры и собственное уникальное оборудование. В России разработкой подобных материалов занимаются в Нижнем Новгороде, коллеги используют фосфолипидные матриксы, они достаточно дорогие. Также существует вопрос так называемого иммунного отклика, наши материалы – очень инертные структуры, не вызывающие никаких отрицательных реакций. К тому же, они достаточно легко перерабатываются и модифицируются с помощью плазменной обработки", – подчеркнул руководитель Лаборатории плазменных гибридных систем Сергей Твердохлебов.

Для модифицирования мембран ученые использовали покрытие из меди, нанесенное на поверхность материалов путем магнетронного напыления. Медь – это дешевый и очень эффективный противомикробный агент широкого спектра.
Изготовленные полимерные мембраны уже успешно прошли доклинические испытания на лабораторных животных. Ученые изучили их слизистую оболочку и провели ряд гистологических и иммуногистохимических исследований.

"Результаты наших совместных исследований показали, что перекрытие раневого дефекта пьезоэлектрической полимерной мембраной является более эффективным по сравнению с традиционной методикой. Кроме этого напыление меди на мембрану позволяет избежать попадания микробов на рану, что приводит к более быстрому заживлению", — рассказала профессор СибГМУ Елена Варакута.

Следующий этап работы – проведение ограниченных клинических испытаний, улучшение технологии и изучение влияния пьезоэлектрических свойств материала на процесс регенерации.
В исследовании кроме ученых ТПУ и СибГМУ также участвуют представители Томского государственного университета, Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук.
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