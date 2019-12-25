В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта

"По сути, это импортозамещение в чистом виде. Для изготовления повязок мы использовали российские полимеры и собственное уникальное оборудование. В России разработкой подобных материалов занимаются в Нижнем Новгороде, коллеги используют фосфолипидные матриксы, они достаточно дорогие. Также существует вопрос так называемого иммунного отклика, наши материалы – очень инертные структуры, не вызывающие никаких отрицательных реакций. К тому же, они достаточно легко перерабатываются и модифицируются с помощью плазменной обработки", – подчеркнул руководитель Лаборатории плазменных гибридных систем Сергей Твердохлебов.
"Результаты наших совместных исследований показали, что перекрытие раневого дефекта пьезоэлектрической полимерной мембраной является более эффективным по сравнению с традиционной методикой. Кроме этого напыление меди на мембрану позволяет избежать попадания микробов на рану, что приводит к более быстрому заживлению", — рассказала профессор СибГМУ Елена Варакута.