В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ) и другими российскими коллегами разработали полимерные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости. Покрытия успешно прошли доклинические испытания на животных, показали свою эффективность для регенерации тканей, а также высокие антибактериальные свойства. Кроме того, импортозамещающая разработка существенно дешевле зарубежных аналогов. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ) и другими российскими коллегами разработали полимерные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости. Покрытия успешно прошли доклинические испытания на животных, показали свою эффективность для регенерации тканей, а также высокие антибактериальные свойства. Кроме того, импортозамещающая разработка существенно дешевле зарубежных аналогов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Applied Surface Science"

Патологии мягких тканей челюстно-лицевой области зачастую требуют оперативного вмешательства. По старой методике раневая поверхность после оперативного вмешательства оставляется открытой для заживления вторичным натяжением тканей, либо используется аутотрансплантат из другой области.

"Использование традиционных методик может привести к образованию рубцовой ткани, долгому и болезненному заживлению ран. Для оптимизации процесса заживления используются различные раневые покрытия, которые фиксируются узловыми швами по краям раны. В основном все покрытия зарубежного производства, поэтому стоимость лечения увеличивается", — рассказала участница научного коллектива, ассистент кафедры анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ Анастасия Коняева.

В свою очередь руководитель проекта, младший научный сотрудник Лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Евгений Больбасов добавил, что зарубежные аналоги изготавливают по очень дорогой технологии. В Томске же использовали метод электроспиннинга – получение нетканых волокнистых структур посредством электрического поля высокой напряженности.

© Фото : ТПУ Образцы антибактериальных полимерных мембран, разработанных в ТПУ © Фото : ТПУ Образцы антибактериальных полимерных мембран, разработанных в ТПУ

"Этот метод позволяет очень хорошо контролировать структуру мембраны, ее толщину, и он очень легко масштабируется. Мы можем достаточно быстро перейти от стадии научных исследований к промышленному производству", – подчеркнул эксперт.

Нетканые мембраны изготовлены из сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом (VDF-TeFE) российского производства. С помощью метода электроспиннига исследователям удалось существенно снизить себестоимость материала и улучшить его свойства.

"По сути, это импортозамещение в чистом виде. Для изготовления повязок мы использовали российские полимеры и собственное уникальное оборудование. В России разработкой подобных материалов занимаются в Нижнем Новгороде, коллеги используют фосфолипидные матриксы, они достаточно дорогие. Также существует вопрос так называемого иммунного отклика, наши материалы – очень инертные структуры, не вызывающие никаких отрицательных реакций. К тому же, они достаточно легко перерабатываются и модифицируются с помощью плазменной обработки", – подчеркнул руководитель Лаборатории плазменных гибридных систем Сергей Твердохлебов.

Для модифицирования мембран ученые использовали покрытие из меди, нанесенное на поверхность материалов путем магнетронного напыления. Медь – это дешевый и очень эффективный противомикробный агент широкого спектра.

Изготовленные полимерные мембраны уже успешно прошли доклинические испытания на лабораторных животных. Ученые изучили их слизистую оболочку и провели ряд гистологических и иммуногистохимических исследований.

"Результаты наших совместных исследований показали, что перекрытие раневого дефекта пьезоэлектрической полимерной мембраной является более эффективным по сравнению с традиционной методикой. Кроме этого напыление меди на мембрану позволяет избежать попадания микробов на рану, что приводит к более быстрому заживлению", — рассказала профессор СибГМУ Елена Варакута.

Следующий этап работы – проведение ограниченных клинических испытаний, улучшение технологии и изучение влияния пьезоэлектрических свойств материала на процесс регенерации.