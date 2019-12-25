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2019-12-25T08:00+0300
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На каникулы на Ямал: многодетные семьи смогут купить льготные билеты
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РИА Новости

На каникулы на Ямал: многодетные семьи смогут купить льготные билеты

08:00 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ФомичевВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа смогут купить льготные авиабилеты на 2020 год. Субсидия распространяется на детей в возрасте от 2 до 23 лет, обучающихся очно в высших или средних специальных учебных заведениях РФ, не вступивших в брак.
Учащиеся от 18 до 23 лет в этом году были добавлены в программу впервые. Как считают в администрации ЯНАО, это даст им возможность съездить к родителям на каникулах, посетить родные города.
Льготой можно воспользоваться один раз в год для проезда туда и обратно, без учета стыковочных рейсов, то есть тариф действует только на прямых рейсах на 33 направлениях. Стоимость билета на одного ребенка – 2500 рублей в одну сторону.
При покупке билета система сама обратится к базе многодетных семей Ямала и автоматически установит цену за билет для ребенка 2500 рублей. Это касается покупки любым способом – онлайн и в кассах.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округЯмал
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