На каникулы на Ямал: многодетные семьи смогут купить льготные билеты

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа смогут купить льготные авиабилеты на 2020 год. Субсидия распространяется на детей в возрасте от 2 до 23 лет, обучающихся очно в высших или средних специальных учебных заведениях РФ, не вступивших в брак.

Учащиеся от 18 до 23 лет в этом году были добавлены в программу впервые. Как считают в администрации ЯНАО, это даст им возможность съездить к родителям на каникулах, посетить родные города.

Льготой можно воспользоваться один раз в год для проезда туда и обратно, без учета стыковочных рейсов, то есть тариф действует только на прямых рейсах на 33 направлениях. Стоимость билета на одного ребенка – 2500 рублей в одну сторону.