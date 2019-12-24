Владимир Васильев рассказал о достижениях Дагестана в уходящем году

Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости об итогах уходящего года для региона:

- Владимир Абдуалиевич, какие бы преобразования в жизни республики Вы отметили в уходящем году?

- В целом 2019 год был отмечен рядом позитивных преобразований для жителей республики в экономике и в социальной сфере.

В первую очередь, это решение проблем с водоснабжением в ряде муниципалитетов. На реализацию мероприятий по обеспечению жителей качественной питьевой водой было выделено более 2 миллиардов рублей. Подчеркну, что 1,9 миллиарда рублей из этих средств мы заработали сами.

Благодаря принятым в регионе программам, в том числе "Мой Дагестан – моя вода", в 2020 году планируется обеспечить круглосуточное водоснабжение в Кизляре , где сегодня вода подается по часам. В июне на водозаборных сооружениях Кизляра ввели в строй новый пусковой комплекс, состоящий из накопителя (2 тысячи кубов) и насосной станции. Также активно ведется работа по замене водопроводных сетей. Принятые меры позволят улучшить водообеспечение 50 тысяч человек.

Аналогичные работы по улучшению водоснабжения граждан ведутся в Избербаше

- А каковы успехи региона в сфере решения проблем образования? Сообщалось, что в прошлом году инициированный Вами проект "100 школ" позволил восстановить большое число образовательных учреждений.

- Да, вы правы, запуская в 2018 году проект "100 школ" мы не думали, что он найдет такой отклик у жителей региона. Чего скрывать, школы в республике не ремонтировались десятки лет. О средствах, выделяемых на текущий ремонт школ, вообще никто не слышал. Мы строим новые, современные школы, но при этом у нас большое количество учебных заведений пребывает в аварийном состоянии.

Первый год реализации проекта позволил нам привести в порядок 117 школ. В 2019 году, благодаря поддержке людей, спонсоров, количество школ увеличилось, мы выделили 400 миллионов рублей на этот проект - по 2 миллиона рублей на каждое учебное заведение. Проект "100 школ", сменился в этом году проектом "150 школ". Он предусматривает софинансирование ремонта и строительства учебных заведений из бюджетов республики и муниципалитетов, а также за счет безвозмездных поступлений от меценатов. Отмечу, что в очереди стоят больше ста спонсоров. Есть те, кто живет далеко, но просит продолжить проект, выражая готовность вкладывать свои деньги. В этом году 20 школ реконструировано без участия бюджета республики.

- Дагестан - традиционно сельскохозяйственный регион, что делается для его развития в этом направлении?

- Да, в республике хорошо развито животноводство, но для качественного развития сельского хозяйства в нашем засушливом регионе необходимо проведение мелиоративных работ. В текущем году предусматривается реализация 187 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на сумму 1,4 миллиарда рублей. Мелиоративными мероприятиями планируется охватить 29 тысяч гектаров угодий.

Для стимулирования инвестпроектов в мелиоративной сфере республиканским бюджетом предусмотрена господдержка, в том числе дополнительно выделенные 500 миллионов рублей.

Была разработана Стратегия до 2025 года, реализация которой, при условии осуществления всех запланированных гидромелиоративных мероприятий, позволит, начиная с 2020 года, увеличить ежегодный валовой объем производства сельхозпродукции на 1 миллиард рублей, а к 2025 году обеспечить прирост валовых сборов зерновых культур за счет повышения урожайности и оптимизации структуры посевных площадей на 63%.

- Что вы можете сказать о человеческом потенциале республики?

- Безусловно, главное богатство любого региона - это его люди. Порой нам очень не хватает мудрости, опыта старшего поколения. Сейчас в нашей команде много талантливых молодых людей, они просто горят работой, но мне хочется уберечь их от ошибок.

В этой связи я обратился к нашим старейшинам как к людям знающим территорию, природные, водные и климатические ресурсы, совет которых может помочь в принятии правильных решений. В частности, недавно мы занялись такой важнейшей отраслью как семеноводство. У нас есть площадки для эффективного развития этой отрасли и специалисты, но опыт старшего поколения, среди которых 16 докторов наук, послужил бы катализатором этого процесса.

У меня в Дагестане нет тухума и родственников, я равноудалён от каждого и отвечаю перед всеми дагестанцами.

- Регион накануне принял бюджет. На что планируете обращать внимание в следующем году?

- Бюджет Дагестана социально направлен. В следующем году предусмотрены дотации по зарплате, поддержка детей-сирот, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. На оснащение ЛПУ региона современным медоборудованием запланировано выделение 1,5 миллиардов рублей. В следующем году планируется построить 25 школ и 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей, очистных сооружений. Также 4 миллиарда рублей заложено на улучшение водоснабжения.

Ускоренное развитие социальной сферы стало возможным, в том числе, благодаря повышению прозрачности работы ветвей власти и собираемости налогов. Например, собираемость транспортного налога возросла с 24 до 60%.