В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины

Ранее в СМИ писали, что во вторник во время заседания суда по делу об убийстве Шеремета сторонники одного из подозреваемых угрожали сотруднице украинского издания "Страна.ua". Кроме того, в команде Шарий.net сообщили, что журналиста их издания избили ногами. Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил откровенные нападения на корреспондентов в суде по делу об убийстве Шеремета и призвал правоохранителей отреагировать на инцидент.

"Сегодня в столичную полицию обратились трое журналистов с заявлениями о совершении в отношении них противоправных действий. Следователи, проведя первоочередную проверку, начали уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении журналистов", - сообщила пресс-служба.

Глава нацполиции Игорь Клименко заявил, что расследование этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений.

Киевский апелляционный суд во вторник оставил под арестом до 8 февраля подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.