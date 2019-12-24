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В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета
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РИА Новости

В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета

23:43 24.12.2019
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© REUTERS / Sergiy KarazyСуд по делу об убийстве Павла Шеремета
Суд по делу об убийстве Павла Шеремета
© REUTERS / Sergiy Karazy
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.
Ранее в СМИ писали, что во вторник во время заседания суда по делу об убийстве Шеремета сторонники одного из подозреваемых угрожали сотруднице украинского издания "Страна.ua". Кроме того, в команде Шарий.net сообщили, что журналиста их издания избили ногами. Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил откровенные нападения на корреспондентов в суде по делу об убийстве Шеремета и призвал правоохранителей отреагировать на инцидент.
Юлия Кузьменко
Вчера, 17:55
Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета
"Сегодня в столичную полицию обратились трое журналистов с заявлениями о совершении в отношении них противоправных действий. Следователи, проведя первоочередную проверку, начали уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении журналистов", - сообщила пресс-служба.
Глава нацполиции Игорь Клименко заявил, что расследование этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений.
Киевский апелляционный суд во вторник оставил под арестом до 8 февраля подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Игорь КлименкоСитуация на УкраинеСергей ТомиленкоУбийство журналиста Павла ШереметаНациональная полиция УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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