Автоэксперт оценил предложение пересадить чиновников на такси

"Это гораздо удобнее для самого ведомства. Непрофильные функции, которые сжирают время, всегда лучше вынести на аутсорсинг", — считает Шкуматов.

При этом, по его мнению, переход на транспортные услуги такси не будет выгоднее с экономической точки зрения, так как отдельную статью расходов будет составлять комиссия агрегаторов. Эксперт пояснил, что водители не сидят на месте и "заняты по полной программе".