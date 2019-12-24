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Автоэксперт оценил предложение пересадить чиновников на такси
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РИА Новости

Автоэксперт оценил предложение пересадить чиновников на такси

23:21 24.12.2019 (обновлено: 04:57 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов прокомментировал предложение использовать такси для передвижения чиновников.
Как отметил эксперт в беседе с "МК", многие госучереждения уже перешли на такую схему и отказались от закупки автомобилей.
"Это гораздо удобнее для самого ведомства. Непрофильные функции, которые сжирают время, всегда лучше вынести на аутсорсинг", — считает Шкуматов.
При этом, по его мнению, переход на транспортные услуги такси не будет выгоднее с экономической точки зрения, так как отдельную статью расходов будет составлять комиссия агрегаторов. Эксперт пояснил, что водители не сидят на месте и "заняты по полной программе".
"А значит и таксистов любое ведомство будет эксплуатировать по полной", — сказал он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти изучают возможность использования агрегаторов такси для передвижения чиновников. Он заметил, что ведомство уже около двух лет разрабатывало эту инициативу. По словам Силуанова, за это время применение агрегаторов стало менее дорогим, а такая схема — более конкурентноспособной.
Автомобили такси
19 декабря, 09:30
Агрегаторы поддержали законопроект о такси
1423740416
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Петр ШкуматовАнтон СилуановМинистерство финансов РФЭкономика
Популярные комментарии
Правильней было бы начать с того, что большую часть чиновников просто пересадить...
25 декабря, 00:36
Debr `
6270100
Сделают таксопарк для чиновников из премиум автомобилей за бюджетные деньги, а главой таксопарка будет какой-нибудь сынок Пескова?
25 декабря, 00:00
Андроид Воробей
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