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Украинской журналистке угрожали в суде по делу об убийстве Шеремета
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РИА Новости

Украинской журналистке угрожали в суде по делу об убийстве Шеремета

18:20 24.12.2019 (обновлено: 23:25 24.12.2019)
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© REUTERS / Sergiy KarazyСуд по делу об убийстве Павла Шеремета
Суд по делу об убийстве Павла Шеремета
© REUTERS / Sergiy Karazy
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сотруднице украинского издания Strana.ua, которая находится на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, угрожают расправой сторонники одного из подозреваемых по этому делу, сообщила во вторник пресс-служба издания.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Юлия Кузьменко
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"Журналист "Страны" Юлия Корзун, которая сейчас находится на суде в деле Шеремета по апелляции Юлии Кузьменко, получает угрозы в свой адрес. В частности, пришедшие на суд сторонники Кузьменко сообщили журналистке, что "сейчас Кучера (журналист Шарий.net Дмитрий Кучер - ред.) бьют и ее очень ждут", - говорится в сообщении на сайте издания.
Кроме того, в команде Шарий.net сообщили, что избили журналиста их издания. "На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочей. Окружила тусовка вместе со Стерненко (глава запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* в Одесской области – ред.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция", - написала главный редактор издания Ольга Шарий.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
* Экстремистская группировка, запрещенная в России.
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Андрей АнтоненкоСитуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковПавел ШереметВ мире
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