Украинской журналистке угрожали в суде по делу об убийстве Шеремета

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сотруднице украинского издания Strana.ua, которая находится на суде по делу об убийстве журналиста Сотруднице украинского издания Strana.ua, которая находится на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета , угрожают расправой сторонники одного из подозреваемых по этому делу, сообщила во вторник пресс-служба издания.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко , а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

"Журналист "Страны" Юлия Корзун, которая сейчас находится на суде в деле Шеремета по апелляции Юлии Кузьменко, получает угрозы в свой адрес. В частности, пришедшие на суд сторонники Кузьменко сообщили журналистке, что "сейчас Кучера (журналист Шарий.net Дмитрий Кучер - ред.) бьют и ее очень ждут", - говорится в сообщении на сайте издания.

Кроме того, в команде Шарий.net сообщили, что избили журналиста их издания. "На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочей. Окружила тусовка вместе со Стерненко (глава запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* в Одесской области – ред.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция", - написала главный редактор издания Ольга Шарий.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".