Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T22:34+0300
https://ria.ru/20191224/1562804613.html
Роспотребнадзор проверит торговые точки с аналогами снюса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/85/1551718593_0:89:2768:1646_1036x0_80_0_0_2e1c38d728fe9d61408079ff665ebb73.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор проверит торговые точки с аналогами снюса

22:34 24.12.2019
380
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции, сообщается на сайте ведомства.
"Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении.
Снюс
23 декабря, 16:43
"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
Так, ведомство сообщает, что недобросовестные предприниматели пытаются реализовать аналог запрещенного в России снюса (где табак заменен на никотин), используя идентификационные признаки присущие для пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.).
"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в случаях установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор лабораторно подтвердил потенциальную опасность употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи.
Исполнение поручения находится на строгом контроле Роспотребнадзора, отмечает ведомство.
Депутат Госдумы Наталья Костенко
23 декабря, 12:04
ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов
820011
Обсудить 0
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Голикова заявила о снижении смертности в России
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Пользователи сообщают о сбоях в работе Visa и Mastercard
Аптека
Минздрав протестирует проекты по лекарственному страхованию
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на фотосессии фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018.
Эд Ширан приостановил карьеру
Премьер-министр РФ Д. Медведев
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Автомобили скорой помощи
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Новогодняя вечеринка
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Китай мог бы помочь достроить "Северный поток – 2", считает эксперт
Пресс-центр Sputnik Эстония
Посольство России в Таллине прокомментировало ситуацию вокруг Sputnik
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не готов строить Союзное государство, считает сенатор
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Первый поезд отправился из Москвы в Крым
Сейсмограф. Архивное фото
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Валерий Фадеев
Фадеев ответил на обвинения члена СПЧ Винокуровой
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге в квартире нашли тело младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
12:43Ученые выяснили, когда начинается старение человека
12:43На Восточном установили девять цистерн для кислорода и азота
12:41Козак назвал выплату Украине 2,9 миллиарда долларов "каплей в море"
12:40Глава ЦИК рассказала о проверках по ходу кампании в Петербурге
Лента новостейМолния