Роспотребнадзор проверит торговые точки с аналогами снюса

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Региональные подразделения Региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции, сообщается на сайте ведомства.

"Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении.

Так, ведомство сообщает, что недобросовестные предприниматели пытаются реализовать аналог запрещенного в России снюса (где табак заменен на никотин), используя идентификационные признаки присущие для пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.).

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в случаях установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор лабораторно подтвердил потенциальную опасность употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи.