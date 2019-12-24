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Россия и Украина должны восстановить диалог, заявил Медведчук
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РИА Новости

Россия и Украина должны восстановить диалог, заявил Медведчук

21:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил за восстановление диалога между Россией и Украиной.
"Мы должны и обязаны, я считаю, в интересах наших стран и наших граждан восстановить диалог, который был всегда между Российской Федерацией и Украиной. Я об этом говорю с болью с сердце с учетом того, что произошло за последние годы. Хочу сказать, что наша партия, наша фракция в парламенте "Оппозиционная платформа – За жизнь" одной из главных, программных задач считает восстановление отношений с Российской Федерацией, с другими странами СНГ", - сказал Медведчук, который также возглавляет межфракционное депутатское объединение Верховной рады "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".
"И, естественно, так площадка, которую мы сейчас создаем, площадка по мирному урегулированию в Донбассе через... оказание содействия "нормандскому формату", я думаю, она будет способствовать, в том числе и этим задачам, которые для нас являются священными, восстановлению диалога", - добавил Медведчук.
Володин в свою очередь отметил, что "этот диалог должен быть основан на принципах невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов".
Спикер Госдумы также подчеркнул значимость возобновления диалога между российскими и украинскими парламентариями.
"Важно, чтобы у нас состоялся диалог. Когда он есть, появляется доверие друг к другу. До сегодняшнего дня этого диалога не было между парламентом нашей страны и парламентом Украины. Когда будет понимание между нами, безусловно, - это новый шаг к развитию отношений и поиску решений. Нам необходимо сделать все для того, чтобы именно через парламентское измерение мы стали лучше понимать друг друга вместе с нашими коллегами из Франции, Германии, потому что большая часть вопросов, связанная с урегулированием ситуации на Украине, относится к полномочиям парламента Украины", - отметил Володин после встречи.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВячеслав ВолодинРоссияУкраинаВ мире
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