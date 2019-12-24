Россия и Украина должны восстановить диалог, заявил Медведчук

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил за восстановление диалога между Россией и Украиной.

"Мы должны и обязаны, я считаю, в интересах наших стран и наших граждан восстановить диалог, который был всегда между Российской Федерацией и Украиной. Я об этом говорю с болью с сердце с учетом того, что произошло за последние годы. Хочу сказать, что наша партия, наша фракция в парламенте "Оппозиционная платформа – За жизнь" одной из главных, программных задач считает восстановление отношений с Российской Федерацией, с другими странами СНГ", - сказал Медведчук, который также возглавляет межфракционное депутатское объединение Верховной рады "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

"И, естественно, так площадка, которую мы сейчас создаем, площадка по мирному урегулированию в Донбассе через... оказание содействия "нормандскому формату", я думаю, она будет способствовать, в том числе и этим задачам, которые для нас являются священными, восстановлению диалога", - добавил Медведчук.

Володин в свою очередь отметил, что "этот диалог должен быть основан на принципах невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов".

Спикер Госдумы также подчеркнул значимость возобновления диалога между российскими и украинскими парламентариями.