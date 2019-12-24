Представители парламентов России и Украины могут встретиться в Европе

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встреча представителей парламентов РФ и Украины в "более широком" может пройти в Европе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах во вторник договорились о встрече российских и украинских парламентариев в "более широком составе".
"Не имеет значения особого, где это будет проходить: хоть в Европе, хоть в Минске. Я думаю, скорее, это не у нас и не у них, а может быть, в Европе, так как там два парламента ещё есть - Франция и Германия", - сказал Калашников.