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Представители парламентов России и Украины могут встретиться в Европе
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РИА Новости

Представители парламентов России и Украины могут встретиться в Европе

21:26 24.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Встреча представителей парламентов РФ и Украины в "более широком" может пройти в Европе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах во вторник договорились о встрече российских и украинских парламентариев в "более широком составе".
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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Медведчук заявил, что украинцы ждут мира в Донбассе
"Не имеет значения особого, где это будет проходить: хоть в Европе, хоть в Минске. Я думаю, скорее, это не у нас и не у них, а может быть, в Европе, так как там два парламента ещё есть - Франция и Германия", - сказал Калашников.
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Ситуация на УкраинеЛеонид КалашниковВиктор МедведчукГосдума РФВячеслав ВолодинЕвропаУкраинаВ мире
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