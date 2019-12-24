В Петербурге в квартире нашли тело младенца

"Двадцать третьего декабря… в квартире одного из домов… в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, мать скончавшегося ребенка, предположительно, была госпитализирована после родов на дому. Так, интернет-издание "Фонтанка" сообщило, что роды якобы принимала акушерка с 36-летним стажем, которая занимается частной практикой после выхода на пенсию.