В Петербурге в квартире нашли тело младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как в одной из квартир в Приморском районе Петербурга было обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщает ГСУСК РФ по Петербургу.
"Двадцать третьего декабря… в квартире одного из домов… в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи осмотрели место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти новорожденного, информирует ведомство.
По данным местных СМИ, мать скончавшегося ребенка, предположительно, была госпитализирована после родов на дому. Так, интернет-издание "Фонтанка" сообщило, что роды якобы принимала акушерка с 36-летним стажем, которая занимается частной практикой после выхода на пенсию.
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