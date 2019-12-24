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В Петербурге в квартире нашли тело младенца
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РИА Новости

В Петербурге в квартире нашли тело младенца

21:13 24.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как в одной из квартир в Приморском районе Петербурга было обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщает ГСУСК РФ по Петербургу.
"Двадцать третьего декабря… в квартире одного из домов… в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи осмотрели место происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти новорожденного, информирует ведомство.
По данным местных СМИ, мать скончавшегося ребенка, предположительно, была госпитализирована после родов на дому. Так, интернет-издание "Фонтанка" сообщило, что роды якобы принимала акушерка с 36-летним стажем, которая занимается частной практикой после выхода на пенсию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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