Госкомиссия по радиочастотам назначила первые аукционы на 5G-частоты

Ранее сообщалось, что на аукционы предполагается выставить частоты в так называемом "миллиметровом" диапазоне - 25,25-25,9 ГГц - во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь (на каждый регион по два лота).

"По итогам сегодняшнего заседания ГКРЧ назначены первые региональные лоты для проведения аукционов в третьем квартале 2020 года по созданию сетей связи 5G, а также определен минимальный необходимый частотный ресурс для создания сети 5G в диапазоне 4,4-4,99 ГГц (50 МГц) и минимальный частотный ресурс для создания сети 5G в миллиметровом диапазоне, то есть выше 25 ГГц (200 МГц)", - сказал замглавы Минкомсвязи.

По его словам, из-за специфики технологии 5G, особенно в диапазонах выше 27 ГГц, аукционы будут проводиться по "совершенно новой схеме". "Если мы раньше отдавали лот одному оператору, и тот покрывал территорию сетями ровным ковром там, где есть потребитель, то в случае с 5G в миллиметровом диапазоне так делать смысла нет. Задача нестандартная: сделать так, чтобы операторские сети могли развертываться в крупных городах, а технологические сети – за их пределами", - сказал замминистра.

"Создание технологических сетей возможно и в топливно-энергетическом комплексе, и в крупной промышленности, и в дорожном хозяйстве – они могут создаваться за пределами городских агломераций. Но в одном регионе на локальных территориях может быть несколько технологических сетей, а значит, мы не должны в пределах регионального лота предполагать только одного победителя торгов. Наша задача – и технологическим сетям дать возможность использовать эту технологию, и пользователям в крупных городах обеспечить качественные услуги за счет привлечения операторов связи", - пояснил Иванов.

В материалах к заседанию ГКРЧ (имеются в распоряжении РИА Новости) говорится, что победители аукционов должны будут при построении сетей использовать базовые станции, имеющие статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Частоты победителям будут выделены на 10 лет.