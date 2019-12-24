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2019-12-24T22:01+0300
https://ria.ru/20191224/1562803222.html
Госкомиссия по радиочастотам назначила первые аукционы на 5G-частоты
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РИА Новости

Госкомиссия по радиочастотам назначила первые аукционы на 5G-частоты

21:20 24.12.2019 (обновлено: 22:01 24.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании во вторник назначила на третий квартал 2020 года проведение первых в России аукционов на частоты для сетей связи пятого поколения (5G), сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Ранее сообщалось, что на аукционы предполагается выставить частоты в так называемом "миллиметровом" диапазоне - 25,25-25,9 ГГц - во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь (на каждый регион по два лота).
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"По итогам сегодняшнего заседания ГКРЧ назначены первые региональные лоты для проведения аукционов в третьем квартале 2020 года по созданию сетей связи 5G, а также определен минимальный необходимый частотный ресурс для создания сети 5G в диапазоне 4,4-4,99 ГГц (50 МГц) и минимальный частотный ресурс для создания сети 5G в миллиметровом диапазоне, то есть выше 25 ГГц (200 МГц)", - сказал замглавы Минкомсвязи.
По его словам, из-за специфики технологии 5G, особенно в диапазонах выше 27 ГГц, аукционы будут проводиться по "совершенно новой схеме". "Если мы раньше отдавали лот одному оператору, и тот покрывал территорию сетями ровным ковром там, где есть потребитель, то в случае с 5G в миллиметровом диапазоне так делать смысла нет. Задача нестандартная: сделать так, чтобы операторские сети могли развертываться в крупных городах, а технологические сети – за их пределами", - сказал замминистра.
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"Создание технологических сетей возможно и в топливно-энергетическом комплексе, и в крупной промышленности, и в дорожном хозяйстве – они могут создаваться за пределами городских агломераций. Но в одном регионе на локальных территориях может быть несколько технологических сетей, а значит, мы не должны в пределах регионального лота предполагать только одного победителя торгов. Наша задача – и технологическим сетям дать возможность использовать эту технологию, и пользователям в крупных городах обеспечить качественные услуги за счет привлечения операторов связи", - пояснил Иванов.
В материалах к заседанию ГКРЧ (имеются в распоряжении РИА Новости) говорится, что победители аукционов должны будут при построении сетей использовать базовые станции, имеющие статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Частоты победителям будут выделены на 10 лет.
Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но он в РФ занят другими службами, в том числе силовыми. Сейчас крупнейшие российские сотовые операторы тестируют 5G в других диапазонах - 25,25-29,5 ГГц и 4,9 ГГц. Однако операторы говорили, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному - 3,4-3,8 ГГц.
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Олег ИвановГосударственная комиссия по радиочастотамРоссияЭкономика
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