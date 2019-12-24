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2019-12-24T21:21+0300
https://ria.ru/20191224/1562803050.html
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
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РИА Новости

Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

21:03 24.12.2019 (обновлено: 21:21 24.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев
Премьер-министр РФ Д. Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".
Депутат Госдумы Наталья Костенко
23 декабря, 12:04
ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса.
Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Кроме того, депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
Роспотребнадзор для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов запрещенного в России снюса. В ведомстве пояснили, что недобросовестные предприниматели пытаются реализовывать аналоги насвая и снюса, используя идентификационные признаки пищевой продукции. Смеси продают под видом карамели, леденцов или жевательной резинки.
Снюс
23 декабря, 16:43
"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
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Дмитрий МедведевСледственный комитет РФРоспотребнадзорГенеральная прокуратура РФМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Лучше займитесь даркнетом и наркотой во всех дворах в виде закладок!
24 декабря, 21:25
Виталий Алексеев
29110212
Это все потому что бросают курить! И это было бы сильнейшим ударом по сигарета, которые стоят заоблочную сумму! Не так ли?
24 декабря, 21:40
ГРГражданин РФ Мягков
1831009
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