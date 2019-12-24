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Поклонская оценила слова Лукашенко об украинских националистах
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РИА Новости

Поклонская оценила слова Лукашенко об украинских националистах

20:03 24.12.2019 (обновлено: 05:12 25.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские националисты являются угрозой в первую очередь для самой Украины, а не для России, если новая власть не сможет навести порядок в связи с этой проблемой, то потерпит крах, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе. По его словам, если к власти на Украине придут националисты, это создаст угрозу для России.

"Конечно, Лукашенко прав в том, что украинские националисты - это серьезная угроза. Но я скажу больше, это угроза не для России. Это угроза прежде всего для самой Украины, а потом Европы в целом. Новая власть в Украине либо наведет порядок в стране, либо потерпит полнейший крах. Пока мы наблюдаем бессилие в этой части", - сказала Поклонская РИА Новости.

Она напомнила, что ранее в присутствии правоохранителей в Киеве у здания Апелляционного суда было совершено нападение на журналистов Шарий.net, и никакой реакции за этим не последовало.
"И где прокуроры, силовики, правозащитники? Пока мы наблюдаем только разгулявшихся и неугомонных вурдалаков, и ни одной пресс-конференции по поводу нарушения прав журналистов... Ко всему этому, в заточении шестой год находятся сотрудники Беркута, и ни одного заявления о незаконности уголовного преследования и нарушении разумных сроков нахождения под стражей... Махновщина еще никого к добру не приводила. И чем скорее власть наведет порядок в стране, тем лучше для нее же", - добавила парламентарий.
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РоссияУкраинаСитуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяАлександр ЛукашенкоВ мире
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