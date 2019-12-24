Поклонская оценила слова Лукашенко об украинских националистах

"Конечно, Лукашенко прав в том, что украинские националисты - это серьезная угроза. Но я скажу больше, это угроза не для России. Это угроза прежде всего для самой Украины, а потом Европы в целом. Новая власть в Украине либо наведет порядок в стране, либо потерпит полнейший крах. Пока мы наблюдаем бессилие в этой части", - сказала Поклонская РИА Новости.

Она напомнила, что ранее в присутствии правоохранителей в Киеве у здания Апелляционного суда было совершено нападение на журналистов Шарий.net, и никакой реакции за этим не последовало.

"И где прокуроры, силовики, правозащитники? Пока мы наблюдаем только разгулявшихся и неугомонных вурдалаков, и ни одной пресс-конференции по поводу нарушения прав журналистов... Ко всему этому, в заточении шестой год находятся сотрудники Беркута, и ни одного заявления о незаконности уголовного преследования и нарушении разумных сроков нахождения под стражей... Махновщина еще никого к добру не приводила. И чем скорее власть наведет порядок в стране, тем лучше для нее же", - добавила парламентарий.