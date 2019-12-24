Чиновников хотят пересадить на такси

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов

"Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?" — сказал он, добавив, что это предложение рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

Силуанов напомнил, что такое предложение около двух лет уже разрабатывал Минфин России

"Но в то время выяснилось, что использование агрегаторов было дороже, нежели если бы закупать автомобили и нанимать водителей", — отметил министр.