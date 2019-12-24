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Чиновников хотят пересадить на такси
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РИА Новости

Чиновников хотят пересадить на такси

20:02 24.12.2019 (обновлено: 22:19 24.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСветовой короб на крыше автомобиля службы "Яндекс Такси"
Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
"Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?" — сказал он, добавив, что это предложение рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.
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23 сентября, 20:12Сказано в эфире
Слышали новость? Госслужащих в России ждет массовое сокращениеЗачем правительство России хочет сократить число чиновников? Нужен ли список распространителей "фейков"? Станут ли поездки на такси безопаснее? Эти темы в программе "Слышали новость?".
Силуанов напомнил, что такое предложение около двух лет уже разрабатывал Минфин России.
"Но в то время выяснилось, что использование агрегаторов было дороже, нежели если бы закупать автомобили и нанимать водителей", — отметил министр.
По его словам, сегодня агрегаторы стали стоить не так много, поэтому этот вариант можно рассматривать как более конкурентоспособный.
Автомобили такси
19 декабря, 09:30
Агрегаторы поддержали законопроект о такси
3636444311
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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24 декабря, 21:19
Kent Tlt
82110001
И чтобы водители были из ближнего зарубежья.
24 декабря, 21:24
larion.197235
72170000
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