Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом

"Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Сообщается, в ходе расследования были установлены обстоятельства, способствовавшие совершению указанных преступлений, в связи с чем было внесено соответствующее представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого ряд должностных лиц администрации Дербентского района Дагестана освобождены от занимаемых должностей

Ранее сообщалось, что Джелилов арестован до 9 июня по обвинению в трех эпизодах крупной растраты. По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя должностные полномочия, безвозмездно и незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 миллионов рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать 20 миллионов рублей, сообщали в СК.