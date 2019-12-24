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Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
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РИА Новости

Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом

19:24 24.12.2019
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© Фото : Администрации Дербентского районаГлава администрации Дербентского района Магомед Джелилов
Глава администрации Дербентского района Магомед Джелилов
© Фото : Администрации Дербентского района
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который обвиняется в растрате 8 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Сообщается, в ходе расследования были установлены обстоятельства, способствовавшие совершению указанных преступлений, в связи с чем было внесено соответствующее представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого ряд должностных лиц администрации Дербентского района Дагестана освобождены от занимаемых должностей
Ранее сообщалось, что Джелилов арестован до 9 июня по обвинению в трех эпизодах крупной растраты. По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя должностные полномочия, безвозмездно и незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 миллионов рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать 20 миллионов рублей, сообщали в СК.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФДербентский районДагестанПроисшествия
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