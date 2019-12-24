Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы продолжат поднимать тему сохранения исторической памяти на всех международных парламентских площадках, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и Государственной Думы поблагодарил их за бескомпромиссную позицию по вопросу защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне. Он отметил, что на уровне международного межпарламентского диалога необходимо твердо защищать правду о Великой Отечественной войне и тех жертвах, которые страна положила на алтарь победы над нацизмом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи заявил, что Дума со своей стороны будет делать все для того, чтобы донести правду до своих коллег в Европе.
Как сообщил РИА Новости Слуцкий, депутаты на всех международных парламентских площадках - ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других - продолжат поднимать вопрос о сохранении исторической памяти, роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма.
"Нам крайне важно предотвратить новые попытки фальсификации истории, насаждения так называемой исторической лжи, добиться настоящего осуждения фактов героизации нацистских преступников. Мы как наследники победителей во Второй мировой войне обязаны бережно хранить память о борцах с фашизмом и помнить уроки самой кровопролитной войны", - сказал Слуцкий.
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