Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти

Как сообщил РИА Новости Слуцкий, депутаты на всех международных парламентских площадках - ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других - продолжат поднимать вопрос о сохранении исторической памяти, роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма.

"Нам крайне важно предотвратить новые попытки фальсификации истории, насаждения так называемой исторической лжи, добиться настоящего осуждения фактов героизации нацистских преступников. Мы как наследники победителей во Второй мировой войне обязаны бережно хранить память о борцах с фашизмом и помнить уроки самой кровопролитной войны", - сказал Слуцкий.