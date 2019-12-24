Лидеры советской эпохи: в Москве открылась выставка о Маленкове

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка из цикла "Лидеры советской эпохи", посвященная одному из руководителей Советского государства и Коммунистической партии Советского Союза, помощнику Сталина и члену его ближайшего круга – Георгию Максимилиановичу Маленкову.

Самое примечательное и, может быть, действительно неизвестное широкой публике – именно этот человек в публичном пространстве впервые сформулировал вопрос о необходимости развенчания культа личности Сталина. Именно он сделал это в 1954 году, а не, как приятно это думать большинством наших сограждан, Хрущев на XX съезде в 1956 году", – сказал РИА Новости директор Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин.

Он также добавил, что Маленков был первым, кто публично предложил пересмотреть приоритеты советской экономической политики и сделать упор на развитие легкой промышленности – отраслей, производящих предметы потребления.

Кроме того, он поставил в повестку дня вопрос о необходимости стимулировать сельскохозяйственного производителя, колхозы и колхозников.

© Анастасия Кончаковская Посетители выставки у портрета Маленкова © Анастасия Кончаковская Посетители выставки у портрета Маленкова

Сталин, Хрущев, а потом Брежнев

По словам начальника отдела РГАСПИ Натальи Кирилловой, актуальность этой выставки нельзя подвергать сомнению, потому что, к сожалению, сама личность Маленкова и его политическая биография очень малоизвестны в широких кругах. Кроме того, многие документы демонстрируются здесь впервые.

Все точно знают, что после Сталина был Хрущев, потом Брежнев и так далее. И вот в этом месте – между Сталиным и Хрущевым – образуется какая-то лакуна, некий пробел. Мы своей выставкой постарались этот пробел заполнить с помощью архивных документов, музейных предметов, которых на выставке представлено около 300", – сказала в комментарии РИА Новости Кириллова.

Экспозиция показывает восхождение Маленкова к вершинам власти, его участие в организации репрессий в годы Большого террора, борьбу с нацистской агрессией в годы Великой Отечественной войны и другие периоды его жизни.

"Невозможно, конечно же, пройти мимо темы политических репрессий в сталинский период отечественной истории, к которому оказались в той или иной степени причастны практически все руководители Коммунистической партии Советского Союза. Оказался к ним причастен и Маленков. Документы, которые обнаруживают эту причастность, также будут представлены на выставке", – отметил директор РГАСПИ.

© Анастасия Кончаковская Одна из немногих картин, на которой изображен Маленков 1 из 8 Одна из немногих картин, на которой изображен Маленков © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская Посетительница выставки использует специальные тачскрины 2 из 8 Посетительница выставки использует специальные тачскрины © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская Посетители выставки "Маленков" из цикла "Лидеры советской эпохи" 3 из 8 Посетители выставки "Маленков" из цикла "Лидеры советской эпохи" © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская Архивные документы на выставке "Маленков" 4 из 8 Архивные документы на выставке "Маленков" © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская На выставке о Маленкове представлено около 300 документов 5 из 8 На выставке о Маленкове представлено около 300 документов © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская Уникальные документы, представленные на выставке "Маленков" 6 из 8 Уникальные документы, представленные на выставке "Маленков" © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская Главный зал выставки "Маленков" 7 из 8 Главный зал выставки "Маленков" © Анастасия Кончаковская © Анастасия Кончаковская Выставка сопровождается видеоархивами 8 из 8 Выставка сопровождается видеоархивами © Анастасия Кончаковская 1 из 8 Одна из немногих картин, на которой изображен Маленков © Анастасия Кончаковская 2 из 8 Посетительница выставки использует специальные тачскрины © Анастасия Кончаковская 3 из 8 Посетители выставки "Маленков" из цикла "Лидеры советской эпохи" © Анастасия Кончаковская 4 из 8 Архивные документы на выставке "Маленков" © Анастасия Кончаковская 5 из 8 На выставке о Маленкове представлено около 300 документов © Анастасия Кончаковская 6 из 8 Уникальные документы, представленные на выставке "Маленков" © Анастасия Кончаковская 7 из 8 Главный зал выставки "Маленков" © Анастасия Кончаковская 8 из 8 Выставка сопровождается видеоархивами © Анастасия Кончаковская

Архивные документы также рассказывают об идеях Маленкова по реформированию внутренней и внешней политики СССР в период пребывания на посту председателя Совета Министров СССР с марта 1953 года по январь 1955-го.

"Документов за подписью Маленкова, что интересно, сохранилось не так много, и на эту тему есть несколько легенд. Кто-то говорил, что он сам уничтожал их, кто-то говорил, что это все уничтожено по приказу Хрущева. Доподлинно нам неизвестно. И интересно, что он никогда не отрицал свою вину, но подчеркивал, что он не был инициатором", – сказала заместитель начальника отдела РГАСПИ Анна Кочетова.

Прочитать все

Главное преимущество выставки – тачскрины, на которых документы размещены от первой до последней страницы. Каждый посетитель сможет внимательно прочитать указы, изменившие историю, и другие не менее уникальные тексты, не толпясь у экспонатов.

Многие документы представлены не в полном объеме на планшетах – их полнотекстовые версии представлены в тачскринах. То есть можно полистать, посмотреть эти документы. В тачскринах много и фотографий, есть и видеохроника. Я думаю, что далеко не каждый видел вживую выступления Маленкова, слышал его голос. Мы надеемся, что будет интересно", – добавила Кириллова.

Кроме официальных, партийных документов посетитель также сможет увидеть семейные и личные вещи, которые рисуют картину юности Маленкова, историю знакомства его с супругой, в браке с которой они прожили несколько десятилетий.

На выставке присутствовал сын Маленкова – Андрей Георгиевич. В комментарии корреспонденту он рассказал то, что не узнать ни из каких архивов – каким Маленков был в обычной жизни. По его словам, это был очень доброжелательный человек, интересующийся всем. Невероятный факт – в юности Георгий Максимилианович писал стихи.

© Анастасия Кончаковская Личные удостоверения Маленкова © Анастасия Кончаковская Личные удостоверения Маленкова