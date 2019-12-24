Лидеры советской эпохи: в Москве открылась выставка о Маленкове

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка из цикла "Лидеры советской эпохи", посвященная одному из руководителей Советского государства и Коммунистической партии Советского Союза, помощнику Сталина и члену его ближайшего круга – Георгию Максимилиановичу Маленкову.
Самое примечательное и, может быть, действительно неизвестное широкой публике – именно этот человек в публичном пространстве впервые сформулировал вопрос о необходимости развенчания культа личности Сталина. Именно он сделал это в 1954 году, а не, как приятно это думать большинством наших сограждан, Хрущев на XX съезде в 1956 году", – сказал РИА Новости директор Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин.
Он также добавил, что Маленков был первым, кто публично предложил пересмотреть приоритеты советской экономической политики и сделать упор на развитие легкой промышленности – отраслей, производящих предметы потребления.
Кроме того, он поставил в повестку дня вопрос о необходимости стимулировать сельскохозяйственного производителя, колхозы и колхозников.
По словам начальника отдела РГАСПИ Натальи Кирилловой, актуальность этой выставки нельзя подвергать сомнению, потому что, к сожалению, сама личность Маленкова и его политическая биография очень малоизвестны в широких кругах. Кроме того, многие документы демонстрируются здесь впервые.
Все точно знают, что после Сталина был Хрущев, потом Брежнев и так далее. И вот в этом месте – между Сталиным и Хрущевым – образуется какая-то лакуна, некий пробел. Мы своей выставкой постарались этот пробел заполнить с помощью архивных документов, музейных предметов, которых на выставке представлено около 300", – сказала в комментарии РИА Новости Кириллова.
Экспозиция показывает восхождение Маленкова к вершинам власти, его участие в организации репрессий в годы Большого террора, борьбу с нацистской агрессией в годы Великой Отечественной войны и другие периоды его жизни.
"Невозможно, конечно же, пройти мимо темы политических репрессий в сталинский период отечественной истории, к которому оказались в той или иной степени причастны практически все руководители Коммунистической партии Советского Союза. Оказался к ним причастен и Маленков. Документы, которые обнаруживают эту причастность, также будут представлены на выставке", – отметил директор РГАСПИ.
Архивные документы также рассказывают об идеях Маленкова по реформированию внутренней и внешней политики СССР в период пребывания на посту председателя Совета Министров СССР с марта 1953 года по январь 1955-го.
"Документов за подписью Маленкова, что интересно, сохранилось не так много, и на эту тему есть несколько легенд. Кто-то говорил, что он сам уничтожал их, кто-то говорил, что это все уничтожено по приказу Хрущева. Доподлинно нам неизвестно. И интересно, что он никогда не отрицал свою вину, но подчеркивал, что он не был инициатором", – сказала заместитель начальника отдела РГАСПИ Анна Кочетова.
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Главное преимущество выставки – тачскрины, на которых документы размещены от первой до последней страницы. Каждый посетитель сможет внимательно прочитать указы, изменившие историю, и другие не менее уникальные тексты, не толпясь у экспонатов.
Многие документы представлены не в полном объеме на планшетах – их полнотекстовые версии представлены в тачскринах. То есть можно полистать, посмотреть эти документы. В тачскринах много и фотографий, есть и видеохроника. Я думаю, что далеко не каждый видел вживую выступления Маленкова, слышал его голос. Мы надеемся, что будет интересно", – добавила Кириллова.
Кроме официальных, партийных документов посетитель также сможет увидеть семейные и личные вещи, которые рисуют картину юности Маленкова, историю знакомства его с супругой, в браке с которой они прожили несколько десятилетий.
На выставке присутствовал сын Маленкова – Андрей Георгиевич. В комментарии корреспонденту он рассказал то, что не узнать ни из каких архивов – каким Маленков был в обычной жизни. По его словам, это был очень доброжелательный человек, интересующийся всем. Невероятный факт – в юности Георгий Максимилианович писал стихи.
"Он великолепно играл в шахматы, очень хорошо знал литературу – и русскую, и английскую. С нами он, конечно, занимался не очень много, когда мы были маленькие, потому что время было предвоенное, война, понятное дело, было не до нас. Но тем не менее мы чувствовали его заботу всегда и даже в 43 году, когда еще немцев не добили под Сталинградом, уже из эвакуации нас вернули, он нам рассказывал сериал сказочный про тушканчика", – сказал сын Маленкова.
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