Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Субъекты РФ обеспокоены медленными темпами модернизации экономики, нет четкого понимания, какие отрасли приоритетные, заявила спикер Совфеда Субъекты РФ обеспокоены медленными темпами модернизации экономики, нет четкого понимания, какие отрасли приоритетные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством СФ и Госдумы.

"Субъекты РФ высказывают обеспокоенность в связи с медленными темпами структурной и технологической модернизации экономики, нет четкой осмысленной политики, какие отрасли приоритетные, какие отрасли будет поддерживать государство, где точки роста, направления с высоким экспортным потенциалом", - сказала спикер Совфеда.

Она напомнила, что глава государства поставил задачу для предприятий ОПК, по которым конверсия должна составлять не менее 50% от общего выпуска продукции. "На сегодня производится 21%, но что именно - непонятно", - отметила законодатель.

По ее словам, на предприятиях ОПК трудится около двух миллионов человек. "Хотелось бы понять, кто отвечает за это (поручение - ред.)", - сказала она.

По словам спикера, нужно понять, какая именно гражданская продукция производится на предприятиях ОПК. "Используется ли по-настоящему высочайший технологический уровень предприятий ОПК для производства высокотехнологичной гражданской продукции", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, это важно не только в целом для экономики, но и для большинства регионов, где размещены эти предприятия, потому что это "рабочие места, высокие зарплаты, сохранение технологий".