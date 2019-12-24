Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Субъекты РФ обеспокоены медленными темпами модернизации экономики, нет четкого понимания, какие отрасли приоритетные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством СФ и Госдумы.
"Субъекты РФ высказывают обеспокоенность в связи с медленными темпами структурной и технологической модернизации экономики, нет четкой осмысленной политики, какие отрасли приоритетные, какие отрасли будет поддерживать государство, где точки роста, направления с высоким экспортным потенциалом", - сказала спикер Совфеда.
Она напомнила, что глава государства поставил задачу для предприятий ОПК, по которым конверсия должна составлять не менее 50% от общего выпуска продукции. "На сегодня производится 21%, но что именно - непонятно", - отметила законодатель.
По ее словам, на предприятиях ОПК трудится около двух миллионов человек. "Хотелось бы понять, кто отвечает за это (поручение - ред.)", - сказала она.
По словам спикера, нужно понять, какая именно гражданская продукция производится на предприятиях ОПК. "Используется ли по-настоящему высочайший технологический уровень предприятий ОПК для производства высокотехнологичной гражданской продукции", - сказала Матвиенко.
По ее мнению, это важно не только в целом для экономики, но и для большинства регионов, где размещены эти предприятия, потому что это "рабочие места, высокие зарплаты, сохранение технологий".
Матвиенко отметила, что показателем высокотехнологичной продукции является объем средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. "Если они не выделяются, то тогда точно будут кастрюли и сковородки", - заключила она.
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