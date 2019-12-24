Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник" начались, заявил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
"На данный момент открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник", - сказал он журналистам после расширенной коллегии Минобороны РФ в национальном центре управления обороной в Москве.
Ранее работы над этими робототехническими комплексами велись в инициативном порядке российскими компаниями. Проект "Штурм" - это разработка автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и военной техники, обеспечивающая их скоординированное использование при выполнении задач подразделениями сухопутных войск. "Соратником" ранее назывался робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Однако на базе технологий, полученных в результате этой работы, будет создаваться семейство роботов в интересах Минобороны.
"Внедрение в войска боевых РТК военного назначения, а также развитие теории их боевого применения несомненно способствуют изменению порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою", - добавил главком.
Салюков сообщил, что в 2019 году с положительными результатами завершены государственные испытания последних двух модификаций защищенных автомобилей семейства "Тайфун-К" - с колесными формулами 4 на 4 и 6 на 6 с боевым модулем с дистанционным управлением.
"В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты (БМП)", - сказал он.
Главком напомнил, что заключены госконтракты на поставку опытно-промышленной партий танка "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг" для проведения их опытной войсковой эксплуатации.
Также, добавил Салюков, на завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Кроме того, в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе и для действий в Арктическом регионе.