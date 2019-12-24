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Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
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РИА Новости

Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

18:53 24.12.2019 (обновлено: 20:05 24.12.2019)
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© AFP 2019 / Yasin AkgulПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AFP 2019 / Yasin Akgul
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Анкаре с такой просьбой.
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"В соответствии с событиями в мире может возникнуть необходимость в получении разрешения (на использовании ВС Турции в Ливии). Это полномочия парламента. Но по обстоятельствам такое решение может быть принято, это может быть и обучение военных, и гуманитарные миссии. Необходимые шаги мы будем оценивать и принимать", - сказал Калын журналистам.
Он добавил, что турецкий парламент уже работает над таким законопроектом.
Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Ираке и Сирии. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2019 годах продлевался еще на год.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Ибрагим КалынЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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