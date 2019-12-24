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2019-12-24T18:59+0300
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Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли

18:34 24.12.2019 (обновлено: 18:59 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо поддерживать успешные отрасли, но в первую очередь - так называемые сквозные сферы, которые занимаются технологиями.
"По поводу того, какие отрасли и как поддерживать. Разумеется, хочется все поддержать, но, в общем и целом, какие отрасли и как поддерживать, это вопрос очень коварный. Что может быть важнее угля, либо стали, металлургической промышленности. Вот, мы начнем, допустим, поддерживать металлургическую промышленность, она сразу становится переразмеренной, так же как алюминиевая, допустим. Конъюнктура упала, всё, приехали", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы.
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Президент указал, что в таком случае будут под угрозой рабочие места и рынки.
"И это постоянно происходит на мировом рынке. И у нас в стране. Поддерживать нужно, конечно, аккуратненько всех, кто развивается успешно - успешных нужно поддерживать прежде всего. Но в первую очередь нужно поддерживать такие вещи, которые называются сквозными. Сквозные технологии нужно поддерживать, развивать их в целом. Скажем, тот же самый искусственный интеллект, цифровые технологии, биологию, генетику, медицину в широком смысле слова. Вот такие вещи. Мы и будем это делать", - подчеркнул президент.
По словам российского лидера, это все изложено в национальных проектах. "Разные подходы и оценки есть этих национальных проектов, но спорить бесконечно было невозможно, надо когда-то было принять решение, сформулировать задачи, начинать двигаться по их реализации", - заявил глава государства.
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Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияТехнологииЭкономика
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