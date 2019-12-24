Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли

"И это постоянно происходит на мировом рынке. И у нас в стране. Поддерживать нужно, конечно, аккуратненько всех, кто развивается успешно - успешных нужно поддерживать прежде всего. Но в первую очередь нужно поддерживать такие вещи, которые называются сквозными. Сквозные технологии нужно поддерживать, развивать их в целом. Скажем, тот же самый искусственный интеллект, цифровые технологии, биологию, генетику, медицину в широком смысле слова. Вот такие вещи. Мы и будем это делать", - подчеркнул президент.