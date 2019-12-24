Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин

"Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными. И как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах".