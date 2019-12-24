Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
"Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется, ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы как-то отрегулировать по-другому, в том числе <…> взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти".
Он подчеркнул, что руководству страны нужно подумать над созданием в России единой системы публичной власти, "не ущемляя интересов и прав муниципальных образований".
Так глава государства отреагировал на выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего внести "аккуратные изменения" в основной закон страны.
"Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными. И как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах".
Он предложил обсудить эти проблемы и сформулировать предложения.
"Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, (которые) пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам", — заключил Володин.