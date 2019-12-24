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Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год
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РИА Новости

Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год

18:08 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал создание в России действенных механизмов привлечения и защиты инвестиций, а также актуализацию правил контрольно-надзорной деятельности в числе приоритетных направлений работы законодателей в следующем году.

"Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан. Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой "регуляторной гильотины", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации во вторник.

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Он поблагодарил депутатов и сенаторов за конструктивную и содержательную работу в нынешнем году. Президент отметил, что принятые в течение уходящего года правовые акты касались всех ключевых отраслей жизни страны: социальная и демографическая политика, экономическая сфера, безопасность и защита суверенитета государства.
"Конструктивно была проведена работа над законом о федеральном бюджете, что очень важно; обеспечено дальнейшее финансирование нацпроектов; предусмотрены ресурсы для запуска программ модернизации первичного звена здравоохранения. Эта работа была важной, возникла в общем и целом достаточно неожиданно для парламентариев - нужно было практически с нуля все эти документы просмотреть, проанализировать и оперативно, на ясном глазу, что называется, но со знанием дела принять соответствующие очень важные для нас решения", - добавил президент РФ.
По его мнению, здесь следует активно использовать возможности законодателей, обратную связь, чтобы обеспечить контроль за тем, как будут реализовываться принятые решения.
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