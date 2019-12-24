Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год

"Конструктивно была проведена работа над законом о федеральном бюджете, что очень важно; обеспечено дальнейшее финансирование нацпроектов; предусмотрены ресурсы для запуска программ модернизации первичного звена здравоохранения. Эта работа была важной, возникла в общем и целом достаточно неожиданно для парламентариев - нужно было практически с нуля все эти документы просмотреть, проанализировать и оперативно, на ясном глазу, что называется, но со знанием дела принять соответствующие очень важные для нас решения", - добавил президент РФ.