Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Сирии и Ливии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов во вторник обсудил с послом Египта в России Ихабом Насром развитие обстановки в Сирии и Ливии, а также наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы и Каира для урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций.
Уточняется, что Богданов принял посла Египта в Москве Ихаба Насра по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня с акцентом на необходимость наращивания внешнеполитического взаимодействия Москвы и Каира с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций. Особое внимание при этом было уделено развитию обстановки в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.