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Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Сирии и Ливии

18:01 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов во вторник обсудил с послом Египта в России Ихабом Насром развитие обстановки в Сирии и Ливии, а также наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы и Каира для урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций.
Уточняется, что Богданов принял посла Египта в Москве Ихаба Насра по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня с акцентом на необходимость наращивания внешнеполитического взаимодействия Москвы и Каира с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций. Особое внимание при этом было уделено развитию обстановки в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри
14:16
Лавров обсудил с главой МИД Египта положение дел в Ливии
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Ихаб Талаат НасрМихаил БогдановМИД РФМИД ЕгиптаСирияВ мире
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