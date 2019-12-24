Богданов обсудил с послом Египта обстановку в Сирии и Ливии

Уточняется, что Богданов принял посла Египта в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по ближневосточной повестке дня с акцентом на необходимость наращивания внешнеполитического взаимодействия Москвы и Каира с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций. Особое внимание при этом было уделено развитию обстановки в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.