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2019-12-24T19:43+0300
https://ria.ru/20191224/1562795690.html
Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России
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РИА Новости

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

18:00 24.12.2019 (обновлено: 19:43 24.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал, сколько Киев планирует заработать на транзите российского газа в ближайшие пять лет.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более трех миллиардов долларов арбитража плюс ориентировочно три миллиарда долларов за транзит в год в течение пяти лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них три — живыми деньгами — уже до нового года", — написал министр в колонке для издания "Экономическая правда".

По его словам, финансовый эффект от газовых договоренностей с Москвой перекроет потенциальные потери Киева от отказа от иска к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов.
Оржель также допустил, что подписание соглашения по транзиту еще может быть сорвано. По его словам, в последнюю неделю декабря "Газпром" и "Нафтогаз" разрабатывают черновик договора.
"Пока само соглашение не подписано — транзита нет. Может ли вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром", — написал министр.
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Россия и Украина 20 декабря подписали протокол о газовом сотрудничестве. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки. На 2020 год согласован объем в 65 миллиардов кубов газа и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах.
Протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий.
Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения.
Правительство Украины, в свою очередь, подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Наглядное опровержение поговорки "Кто платит-тот девочку и танцует". Мы платим, нас ещё и гопака заставили станцевать.
24 декабря, 18:23
Паночка Пандочка
2120018
Раз Украина рассчитывает получить доход от РФ,значит РФ может вычесть из этой суммы долг 3 лярда$ +%.Думаю,что это справедливо.
24 декабря, 18:10
troshkin73
2700004
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