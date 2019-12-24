Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Министр энергетики и защиты окружающей среды Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал, сколько Киев планирует заработать на транзите российского газа в ближайшие пять лет.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более трех миллиардов долларов арбитража плюс ориентировочно три миллиарда долларов за транзит в год в течение пяти лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них три — живыми деньгами — уже до нового года", — написал министр в колонке для издания "Экономическая правда" .

По его словам, финансовый эффект от газовых договоренностей с Москвой перекроет потенциальные потери Киева от отказа от иска к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов.

Оржель также допустил, что подписание соглашения по транзиту еще может быть сорвано. По его словам, в последнюю неделю декабря "Газпром" и "Нафтогаз" разрабатывают черновик договора.

"Пока само соглашение не подписано — транзита нет. Может ли вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром", — написал министр.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол о газовом сотрудничестве. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки. На 2020 год согласован объем в 65 миллиардов кубов газа и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах.

Протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий.

Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения.