Путин: интересы России и ее народа должны быть выше конъюнктуры

"По всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан, для развития общества, бизнеса, наших регионов, необходимо открытое, широкое и живое обсуждение. Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и, конечно, последовательность в достижении национальных целей развития", - заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации во вторник.