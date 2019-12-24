Путин: интересы России и ее народа должны быть выше конъюнктуры

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с российскими законодателями заявил, что интересы России и ее народа должны быть выше политической конъюнктуры и идеологических разногласий.
"По всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан, для развития общества, бизнеса, наших регионов, необходимо открытое, широкое и живое обсуждение. Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования и, конечно, последовательность в достижении национальных целей развития", - заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации во вторник.
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Он напомнил, что эти цели связаны, прежде всего, с благополучием человека, благополучием российских семей.
"Такие задачи должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы, вне зависимости от идеологических или текущих разногласий. Разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры", - подчеркнул президент.
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Путин добавил, что от каждого из парламентариев люди ждут "честного, эффективного представительства их интересов, принятия продуманных, справедливых законов, нацеленных на позитивные, ощутимые изменения в жизни каждого человека".
"По таким конкретным результатам граждане оценивают и парламент, и деятельность правительства, да и всей власти в целом, ее способность слушать и слышать людей, принимать необходимые решения", - заключил он.