Переходное правительство Судана и повстанцы подписали мирный договор

Сообщается, что соглашение затрагивает четыре главных вопроса - землю, развитие и распределение доходов районов, где действовали повстанческие движения, а также судьбу беженцев и их участие в жизни общества.

Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проходят в столице Южного Судана Джубе несколько месяцев в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления Омара аль-Башира. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.