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Переходное правительство Судана и повстанцы подписали мирный договор
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РИА Новости

Переходное правительство Судана и повстанцы подписали мирный договор

17:37 24.12.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 24 дек - РИА Новости. Переходное правительство Судана и повстанческая коалиция "Суданский революционный фронт" во вторник подписали в столице Южного Судана Джубе окончательное мирное соглашение о всеобъемлющем урегулировании, сообщает суданское онлайн-издание Sudantribune.
Сообщается, что соглашение затрагивает четыре главных вопроса - землю, развитие и распределение доходов районов, где действовали повстанческие движения, а также судьбу беженцев и их участие в жизни общества.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
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Хартум, в частности, согласился включить представителей беженцев из разных районов Судана в обсуждение политических перемен в стране.
Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проходят в столице Южного Судана Джубе несколько месяцев в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления Омара аль-Башира. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.
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