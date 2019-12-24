Переходное правительство Судана и повстанцы подписали мирный договор

КАИР, 24 дек - РИА Новости. Переходное правительство Судана и повстанческая коалиция "Суданский революционный фронт" во вторник подписали в столице Южного Судана Джубе окончательное мирное соглашение о всеобъемлющем урегулировании, сообщает суданское онлайн-издание Sudantribune.
Сообщается, что соглашение затрагивает четыре главных вопроса - землю, развитие и распределение доходов районов, где действовали повстанческие движения, а также судьбу беженцев и их участие в жизни общества.
Хартум, в частности, согласился включить представителей беженцев из разных районов Судана в обсуждение политических перемен в стране.
Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проходят в столице Южного Судана Джубе несколько месяцев в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления Омара аль-Башира. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.