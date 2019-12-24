Twitter откажется от анимированных изображений ради эпилептиков

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство Twitter приняло решение отказаться от анимированных изображений формата PNG (APNG, Animated Portable Network Graphics), сообщается в официальном аккаунте социальной сети.
"Анимированные изображения PNG были веселыми, но они не соблюдали настройки автовоспроизведения, поэтому мы убираем возможность их добавления в твиты", - сообщается на странице сети.
Согласно сообщению, данная мера призвана обезопасить всех пользователей, в частности, страдающих от эпилепсии, и людей, чувствительных к движению и мигающим изображениям.
Как заявляет служба поддержки, ее сотрудники обнаружили ошибку, из-за которой стало возможно добавлять несколько анимированных изображений в один твит.
Существующие файлы PNG не будут удаляться, а сотрудники Twitter постараются создать аналогичную функцию.
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