Twitter откажется от анимированных изображений ради эпилептиков

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство Руководство Twitter приняло решение отказаться от анимированных изображений формата PNG (APNG, Animated Portable Network Graphics), сообщается в официальном аккаунте социальной сети.

"Анимированные изображения PNG были веселыми, но они не соблюдали настройки автовоспроизведения, поэтому мы убираем возможность их добавления в твиты", - сообщается на странице сети.

Согласно сообщению, данная мера призвана обезопасить всех пользователей, в частности, страдающих от эпилепсии, и людей, чувствительных к движению и мигающим изображениям.

Как заявляет служба поддержки, ее сотрудники обнаружили ошибку, из-за которой стало возможно добавлять несколько анимированных изображений в один твит.