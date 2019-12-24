"Репортеры без границ" призвали к освобождению Ассанжа

"RSF озабочена сообщениями о том, что состояние здоровья Ассанжа ухудшилось в заключении и призывает к его незамедлительному освобождению из гуманитарных соображений. Организация осуждает продолжающееся преследование в связи с его связанной с журналистикой деятельностью, что создаёт опасный прецедент... США должны прекратить преследование Ассанжа", - написано на сайте.

Там также отмечается, что права Ассанжа в преддверии назначенных на февраль 2020 года слушаний по его экстрадиции нарушаются: RSF обеспокоены тем, что у основателя WikiLeaks нет должной возможности подготовиться к этим слушаниям, а адвокаты не имеют нормального доступа к нему в тюрьму.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.