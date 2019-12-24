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"Репортеры без границ" призвали к освобождению Ассанжа
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РИА Новости

"Репортеры без границ" призвали к освобождению Ассанжа

16:11 24.12.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ПАРИЖ, 24 дек — РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по гуманитарным соображениям в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, говорится в сообщении на сайте организации.
"RSF озабочена сообщениями о том, что состояние здоровья Ассанжа ухудшилось в заключении и призывает к его незамедлительному освобождению из гуманитарных соображений. Организация осуждает продолжающееся преследование в связи с его связанной с журналистикой деятельностью, что создаёт опасный прецедент... США должны прекратить преследование Ассанжа", - написано на сайте.
Там также отмечается, что права Ассанжа в преддверии назначенных на февраль 2020 года слушаний по его экстрадиции нарушаются: RSF обеспокоены тем, что у основателя WikiLeaks нет должной возможности подготовиться к этим слушаниям, а адвокаты не имеют нормального доступа к нему в тюрьму.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
20 декабря, 21:26
Ассанж дал показания по видеосвязи по делу о прослушке в посольстве
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Репортеры без границWikiLeaksДжулиан АссанжВ мире
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