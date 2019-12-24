Обвиняемого в шпионаже Уилана пора отпустить домой, заявила посол США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пора положить конец истории с обвиняемым в шпионаже Пора положить конец истории с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом и отпустить его домой, написала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Суд во вторник удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест Уилана до 29 марта 2020 года.

"Полу Уилану не разрешили сегодня сделать устное заявление в суде. Пол показал лист бумаги со словами: "Не шпионаж. Нет доказательств. Не пойман с поличным". Пора положить этому конец. Отпустите Пола домой", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По ее заявлению, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У него есть гражданства США, Канады, Ирландии и Британии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается - также из-за секретности.