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Обвиняемого в шпионаже Уилана пора отпустить домой, заявила посол США
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РИА Новости

Обвиняемого в шпионаже Уилана пора отпустить домой, заявила посол США

16:05 24.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пора положить конец истории с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом и отпустить его домой, написала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
Суд во вторник удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест Уилана до 29 марта 2020 года.

"Полу Уилану не разрешили сегодня сделать устное заявление в суде. Пол показал лист бумаги со словами: "Не шпионаж. Нет доказательств. Не пойман с поличным". Пора положить этому конец. Отпустите Пола домой", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
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О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По ее заявлению, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У него есть гражданства США, Канады, Ирландии и Британии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается - также из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
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Пол УиланФСБ РФПосольство США в РФМоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Ага, отпустить немедленно, сразу после возвращения Бута с Ярошенкой и программистом, через 10 лет одиночки. Я так считаю.
24 декабря, 16:14
Василий П.
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