В петербургском аэропорту с января введут режим открытого неба

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Режим открытого неба в петербургском аэропорту Режим открытого неба в петербургском аэропорту "Пулково" будет введен с 1 января 2020 года на пять лет, сообщили в Минтрансе РФ.

"Министерство транспорта РФ информирует, что с 1 января 2020 года в аэропорту Пулково будет введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург сроком на пять лет. В результате комплексной проработки вопроса либерализации воздушного пространства Минтрансом утвержден перечень, состоящий из 30 стран, который в дальнейшем может быть расширен", - говорится в сообщении.

По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств. Это Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония.

Минтранс отмечает, что введение режима снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха, в совокупности с упрощением визового режима и неприменением ценового регулирования в отношении тарифов на услуги аэропорта, даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности Санкт-Петербурга и положительным образом скажется на социально-экономическом развитии города и области.

"По состоянию на текущий момент, европейские низкобюджетные авиакомпании выразили заинтересованность в начале полетов из 22 стран. На 95% они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе. Из 22 стран исключением является только Великобритания", - говорится в сообщении.