Лукашенко предложил России продавать газ за рубли

"Мы покупали и покупаем у вас за доллары, вы говорите о единой валюте, а я предлагаю - давайте за российские рубли будем торговать. Но нет, хочется доллары. Вот суть вашего валютного союза... Мы у вас покупаем газ, да еще и в долларах. Давайте за российские рубли мы будем у вас покупать? И так потихоньку пойдем. Нет!" — сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".