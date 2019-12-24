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Союзное государство
2019-12-24T15:53+0300
https://ria.ru/20191224/1562780692.html
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
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РИА Новости

Лукашенко предложил России продавать газ за рубли

15:53 24.12.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия хочет торговать с Белоруссией энергоресурсами за доллары, а не рубли, в этих условиях странно рассуждать о валютном союзе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы покупали и покупаем у вас за доллары, вы говорите о единой валюте, а я предлагаю - давайте за российские рубли будем торговать. Но нет, хочется доллары. Вот суть вашего валютного союза... Мы у вас покупаем газ, да еще и в долларах. Давайте за российские рубли мы будем у вас покупать? И так потихоньку пойдем. Нет!" — сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра. Однако о разработке такой "дорожной карты" пока не сообщалось. Лукашенко ранее заявлял, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Представители российских властей говорили о возможности единой валюты в будущем, на определенном этапе интеграции двух стран.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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