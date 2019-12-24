Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы два суверенных независимых государства - Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси", - заявил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он напомнил, что суверенитет в классическом понимании подразумевает власть над территорией. "Мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь", - добавил Лукашенко.