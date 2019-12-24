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Союзное государство
2019-12-24T15:51+0300
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Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

15:51 24.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы два суверенных независимых государства - Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси", - заявил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:32Союзное государство
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
Он напомнил, что суверенитет в классическом понимании подразумевает власть над территорией. "Мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь", - добавил Лукашенко.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
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