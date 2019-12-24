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Шойгу назвал число вылетов стратегических бомбардировщиков в этом году
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РИА Новости

Шойгу назвал число вылетов стратегических бомбардировщиков в этом году

15:45 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы совершили в 2019 году 48 вылетов для военного присутствия в стратегически важных районах, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полётов стратегических ракетоносцев", - сказал он на итоговой коллегии военного ведомства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Шойгу напомнил, что в этом году впервые прошло совместное патрулирование российских и китайских стратегических бомбардировщиков, а ракетоносцы Ту-160 впервые побывали в ЮАР.
"Кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива… Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане", - добавил министр.
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