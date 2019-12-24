Шойгу назвал число вылетов стратегических бомбардировщиков в этом году

"Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полётов стратегических ракетоносцев", - сказал он на итоговой коллегии военного ведомства.

Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу

Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу

"Кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива… Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане", - добавил министр.