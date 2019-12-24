Росстат повысил оценку урожая зерна в 2019 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России в 2019 году составил 120,668 миллиона тонн, пшеницы - 74,335 миллиона тонн, следует из данных Росстата.
Оценка по урожаю зерна была чуть повышена: на прошлой неделе статистическое ведомство сообщило, что валовый сбор зерна составил 120,6 миллиона тонн. Оценку урожая пшеницы Росстат тогда не приводил. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, таким образом, урожай зерна в текущем году вырос на 6,5%.
Исходя из оценки статистического ведомства, валовый сбор зерна текущего года - третий по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай - 135,539 миллиона тонн - аграрии страны собрали в 2017 году. Урожай в 2016 году составил 120,677 миллиона тонн, что чуть выше оценки показателя текущего года. Однако в феврале-марте Росстат уточняет данные по урожаю зерновых культур прошлого года - и в последние годы оценки повышались.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в начале декабря сообщил журналистам, что министерство ожидает урожай зерна в России в 2019 году на уровне 121 миллиона тонн. Тогда министр указал, что сбор зерна в текущем году станет вторым результатом в постсоветской истории России.
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По данным Росстата, валовый сбор ячменя в России в текущем году составил 20,459 миллиона тонн, кукурузы - 13,929 миллиона, овса - 4,403 миллиона тонн. Урожай ржи в 2019 году оценивается в 1,429 миллиона тонн, риса - в 1,099 миллиона тонн, гречихи - в 784 тысячи тонн, проса - в 439 тысячи тонн, тритикале - в 357 тысяч тонн.
Сбор подсолнечника, как ранее сообщал Росстат, в текущем году стал рекордным - он составил 15,097 миллиона тонн. Сбор сои в 2019 году - 4,344 миллиона тонн, рапса - 2,06 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы составил 50,788 миллиона тонн, картофеля - 22,08 миллиона тонн, овощей - 14,012 миллиона тонн, плодов и ягод - 3,458 миллиона тонн.