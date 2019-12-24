Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. У России достаточно архивных материалов, которые не дадут "испоганить" память отцов и дедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Слава Богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны... У нас достаточно материала, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что европейские страны, в том числе Польша, "вступили в сговор фактически с Гитлером" - и об этом свидетельствуют архивные документы, которыми располагает Россия. Именно такого же сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят в Европе памятники советским воинам-освободителям, добавил Путин.
20 декабря, 18:15Путин представил документы о соглашениях стран с Германией до войны