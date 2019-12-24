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Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно
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РИА Новости

Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно

15:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. У России достаточно архивных материалов, которые не дадут "испоганить" память отцов и дедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Слава Богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны... У нас достаточно материала, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что европейские страны, в том числе Польша, "вступили в сговор фактически с Гитлером" - и об этом свидетельствуют архивные документы, которыми располагает Россия. Именно такого же сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят в Европе памятники советским воинам-освободителям, добавил Путин.
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