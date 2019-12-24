Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно

"Слава Богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны... У нас достаточно материала, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.