В Госдуме оценили идею ставить на оружие "маячки" для слежки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложение ставить на гражданское оружие "маячки" для слежки излишне и не решит проблем, связанных с безопасностью граждан, считают опрошенные РИА Новости депутаты Предложение ставить на гражданское оружие "маячки" для слежки излишне и не решит проблем, связанных с безопасностью граждан, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву оборудовать гражданское оружие специальными "маячками", позволяющими полицейским следить за его перемещением.

Как отметил в беседе с РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, данное предложение - совершенно не по адресу, вопросами выдачи оружия занимается Росгвардия, а не МВД.

"Это, мягко говоря, излишняя мера и абсолютно не решает те вопросы, которые (в обращении) поднимаются. Непрофессиональный подход", - пояснил депутат, отметив, что эта инициатива непроходная.

"Я считаю, что это очень трудоёмкая вещь и преодолимая со стороны преступного мира", - заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

По его словам, если в стране стоит задача усилить контроль за ношением и использованием гражданского оружия, тогда, возможно, следует вернуть МВД соответствующие полномочия. Рыжак подчеркнул, что раньше участковый полиции мог дать точную характеристику претенденту на ношение оружия.