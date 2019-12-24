Новый метеоспутник "Электро-Л" успешно отделился от ракеты "Протон"

После отделения от ракеты "Протон" дальнейшее выведение "Электро-Л" на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) предполагается за счет трех включений двигателя блока ДМ-03. Отделение спутника от ДМ-03 планируется в 21.40 мск, через 6 часов 37 минут после старта. Это будет третий запущенный спутник одноименной группировки.