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РИА Наука
2019-12-24T15:18+0300
https://ria.ru/20191224/1562778304.html
Новый метеоспутник "Электро-Л" успешно отделился от ракеты "Протон"
https://cdn24.img.ria.ru/images/93650/91/936509110_0:68:1024:644_1036x0_80_0_0_48a70204b139dcf316d9aa1aee6da2b9.jpg
РИА Новости

Новый метеоспутник "Электро-Л" успешно отделился от ракеты "Протон"

15:18 24.12.2019
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© НПО имени ЛавочкинаСпутник "Электро-Л"
Спутник Электро-Л
© НПО имени Лавочкина
Спутник "Электро-Л"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Протон-М" вывела метеорологический космический аппарат "Электро-Л" номер 3 в связке с разгонным блоком ДМ-03 на суборбитальную траекторию полета, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.
"Зафиксировано отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя", - говорится в трансляции.
После отделения от ракеты "Протон" дальнейшее выведение "Электро-Л" на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) предполагается за счет трех включений двигателя блока ДМ-03. Отделение спутника от ДМ-03 планируется в 21.40 мск, через 6 часов 37 минут после старта. Это будет третий запущенный спутник одноименной группировки.
Пуск был проведен с Байконура в 15.03 мск.
Стартовая масса "Электро-Л" номер 3 составляет 2094 килограмма, расчетный срок службы - 10 лет. Спутнику предстоит работать в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы.
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