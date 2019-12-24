Новый метеоспутник "Электро-Л" успешно отделился от ракеты "Протон"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Протон-М" вывела метеорологический космический аппарат "Электро-Л" номер 3 в связке с разгонным блоком ДМ-03 на суборбитальную траекторию полета, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.
"Зафиксировано отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя", - говорится в трансляции.
После отделения от ракеты "Протон" дальнейшее выведение "Электро-Л" на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) предполагается за счет трех включений двигателя блока ДМ-03. Отделение спутника от ДМ-03 планируется в 21.40 мск, через 6 часов 37 минут после старта. Это будет третий запущенный спутник одноименной группировки.
Пуск был проведен с Байконура в 15.03 мск.
Стартовая масса "Электро-Л" номер 3 составляет 2094 килограмма, расчетный срок службы - 10 лет. Спутнику предстоит работать в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы.