Шойгу сообщил о вложениях в топливные комплексы на военных аэродромах

"Нефтяными компаниями за собственные средства на аэродромах Вооруженных сил введено в эксплуатацию 12 топливозаправочных комплексов, осуществляется строительство пяти", - сказал Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

По словам министра, общий объем инвестиций нефтяных компаний уже составил 18 миллиардов рублей. "В 2020 году ими будет проинвестировано 3 миллиарда рублей", - сказал Шойгу.