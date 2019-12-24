Минниханов не исключил участия в выборах главы Татарстана в 2020 году

КАЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов не исключил своего участия в выборах руководителя региона, которые пройдут в 2020 году.
"Я могу согласиться, не согласиться, но я не могу выдвигать себя в президенты, нет таких у меня полномочий… Еще этот год не завершён, ещё мой срок – девять месяцев. Доработать вот этот срок хорошо, потом видно будет. Но это не исключается, если такая возможность есть", - сказал Минниханов журналистам.
Он отметил, что выборы первого лица, его кандидатура всегда важны для любого региона.
Ранее руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что татарстанские единороссы готовы выдвинуть кандидатуру Минниханова на пост президента республики.