Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T15:06+0300
https://ria.ru/20191224/1562777447.html
Минниханов не исключил участия в выборах главы Татарстана в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1036x0_80_0_0_d1a6da3063892391194c10e24714f733.jpg
РИА Новости

Минниханов не исключил участия в выборах главы Татарстана в 2020 году

15:06 24.12.2019
1076
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов не исключил своего участия в выборах руководителя региона, которые пройдут в 2020 году.
"Я могу согласиться, не согласиться, но я не могу выдвигать себя в президенты, нет таких у меня полномочий… Еще этот год не завершён, ещё мой срок – девять месяцев. Доработать вот этот срок хорошо, потом видно будет. Но это не исключается, если такая возможность есть", - сказал Минниханов журналистам.
Он отметил, что выборы первого лица, его кандидатура всегда важны для любого региона.
Ранее руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что татарстанские единороссы готовы выдвинуть кандидатуру Минниханова на пост президента республики.
Казанский кремль. Архивное фото
30 ноября 2017, 12:27Республика Татарстан
Парламент Татарстана не поддержал инициативу по прямым выборам мэров
320007
Обсудить 0
Фарид МухаметшинРустам МиннихановТатарстанКазаньПолитика
Рекомендуем
Иракский парламент
Иракский парламент проголосовал за новый закон о выборах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила разработать стратегию развития каждого региона
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду проведет совет по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
МЧС проверит все места проведения детских новогодних праздников
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Путин считает недостаточной конверсию предприятий ОПК
Владимир Путин
Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год
Вид с острова-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
С помощью костей ученые выяснили, как развлекались в древней Ирландии
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о существенном улучшении системы управления ВС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с членами правительства 25 декабря
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
Руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных Ольга Кобцева
В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Лента новостейМолния