Минниханов не исключил участия в выборах главы Татарстана в 2020 году

"Я могу согласиться, не согласиться, но я не могу выдвигать себя в президенты, нет таких у меня полномочий… Еще этот год не завершён, ещё мой срок – девять месяцев. Доработать вот этот срок хорошо, потом видно будет. Но это не исключается, если такая возможность есть", - сказал Минниханов журналистам.