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2019-12-24T15:08+0300
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Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
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РИА Новости

Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"

15:08 24.12.2019
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкАПЛ "Владимир Мономах" проекта "Борей"
АПЛ Владимир Мономах проекта Борей
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Семь атомных подлодок "Борей", в том числе первая серийная подлодка проекта "Борей-А", будут стоять на вооружении ВМФ РФ к концу следующего года, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"В 2020 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь", - сказал Шойгу на заседании итоговой коллегии Минобороны.
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По его словам, в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ будут поставлены 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3".
В настоящее время построены и вошли в состав российского флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
ВМФ России
26 июля 2015, 10:00
Военно-морской флот России26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота - главной составляющей и основы морского потенциала страны. ВМФ предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане.
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Князь ВладимирАлександр НевскийСергей ШойгуРоссияВМФ РФБезопасностьВ мире
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