Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Семь атомных подлодок Семь атомных подлодок "Борей" , в том числе первая серийная подлодка проекта "Борей-А", будут стоять на вооружении ВМФ РФ к концу следующего года, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

"В 2020 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь", - сказал Шойгу на заседании итоговой коллегии Минобороны.

По его словам, в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ будут поставлены 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3".