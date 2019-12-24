Шойгу: РВСН получат в 2020 году 22 установки "Ярсов" и "Авангардов"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ядерные силы России в следующем году получат 22 пусковые установки с ракетами Ядерные силы России в следующем году получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" "Авангард" , сообщил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

"В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард"", - сказал он, перечисляя стратегические задачи на 2020 год.

"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Минобороны РФ отмечало, что принятие на вооружение комплекса "Ярс" и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания.