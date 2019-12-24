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Шойгу: РВСН получат в 2020 году 22 установки "Ярсов" и "Авангардов"
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РИА Новости

Шойгу: РВСН получат в 2020 году 22 установки "Ярсов" и "Авангардов"

15:04 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ядерные силы России в следующем году получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард", сообщил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"В стратегических ядерных силах поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард"", - сказал он, перечисляя стратегические задачи на 2020 год.
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"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Минобороны РФ отмечало, что принятие на вооружение комплекса "Ярс" и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
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АвангардPC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияБезопасность
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