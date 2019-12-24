Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Четвертый спутник пополнит космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении в 2020 году, заявил на заседании итоговой коллегии Четвертый спутник пополнит космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении в 2020 году, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

По его словам, в 2020 году планируется "осуществить запуск четвертого космического аппарата Единой космической системы".

В 2019 году был выполнен запуск третьего космического аппарата "Купол" ЕКС, добавил Шойгу.