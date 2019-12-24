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Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник
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РИА Новости

Систему предупреждения о ракетном нападении пополнит четвертый спутник

15:04 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны России Сергей Шойгу
 Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Четвертый спутник пополнит космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении в 2020 году, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в 2020 году планируется "осуществить запуск четвертого космического аппарата Единой космической системы".
В 2019 году был выполнен запуск третьего космического аппарата "Купол" ЕКС, добавил Шойгу.
Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС заступила на опытно-боевое дежурство с декабря 2017 года.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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