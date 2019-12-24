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2019-12-24T15:18+0300
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Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2019 году
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РИА Новости

Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2019 году

15:04 24.12.2019 (обновлено: 15:18 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В этом году Вооруженные силы России получили более 600 единиц бронетехники, более 100 самолетов и вертолетов, 13 космических аппаратов, подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.
"В этом году получили 624 единицы танков и других боевых бронированных машин, 143 современных самолета и вертолета, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", более 10 тысяч единиц современной техники связи", - сказал Шойгу.
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Вооруженные силы РФСергей ШойгуБезопасностьРоссия
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