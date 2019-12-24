Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2019 году

"В этом году получили 624 единицы танков и других боевых бронированных машин, 143 современных самолета и вертолета, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", более 10 тысяч единиц современной техники связи", - сказал Шойгу.