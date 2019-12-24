Шойгу рассказал о перевооружении армии в 2019 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В этом году Вооруженные силы России получили более 600 единиц бронетехники, более 100 самолетов и вертолетов, 13 космических аппаратов, подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.
"В этом году получили 624 единицы танков и других боевых бронированных машин, 143 современных самолета и вертолета, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", более 10 тысяч единиц современной техники связи", - сказал Шойгу.
Глава военного ведомства добавил, что завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс "Искандер".