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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T15:01+0300
https://ria.ru/20191224/1562776992.html
Шойгу рассказал о сбитых на подлете к военным объектам в Сирии целях
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/19/1561131962_0:364:2017:1498_1036x0_80_0_0_5e595b48a67f16c15877dba0ce4b39b6.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о сбитых на подлете к военным объектам в Сирии целях

15:01 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии в этом году, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов", - сказал он на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ, рассказывая о работе ВС РФ в Сирии.
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Шойгу отметил, что сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США, Израиля и террористов. При этом были уничтожены 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников.
Сирийские ПВО, по его словам, сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотников при каждом ударе.
Министр обороны добавил, что на аэродроме Хмеймим уже введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации, а в Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса.
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