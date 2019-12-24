Шойгу рассказал о сбитых на подлете к военным объектам в Сирии целях

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии в этом году, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу

"Только в этом году ими были сбиты 53 беспилотных летательных аппарата и 27 снарядов РСЗО террористов", - сказал он на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ, рассказывая о работе ВС РФ в Сирии.

Шойгу отметил, что сирийские ПВО с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США, Израиля и террористов. При этом были уничтожены 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников.

Сирийские ПВО, по его словам, сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотников при каждом ударе.