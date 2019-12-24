Шойгу назвал возможный срок реализации программы НАТО "четыре по 30"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Реализация антироссийской военной программы НАТО "четыре по тридцать" будет возможна уже к 2022 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать". Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%", - сказал Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.
Министр добавил, что, по оценке Минобороны, "полная реализация концепции "четыре по тридцать" возможна уже к 2022 году". "Готовность самолётов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10 суток до 24 часов", - заявил Шойгу.