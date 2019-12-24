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Путин осмотрел выставку современных вооружений и техники в Минобороны
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РИА Новости

Путин осмотрел выставку современных вооружений и техники в Минобороны

14:56 24.12.2019 (обновлено: 15:24 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ в Москве осмотрел выставку, на которой были представлены современные образцы вооружения и техники.
В ходе осмотра президента сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он периодически прерывал докладчиков и рассказывал Путину об образцах вооружения.
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Главе государства показали комплекс средств автоматизации минометной (артиллерийской) батареи, комплекс "Адъютант", безэкипажный боевой модуль "Эпоха", ручной комплекс борьбы с беспилотниками "Гарпун-2М", багги российского производства, беспилотник "Феникс", надувную аэролодку "Пиранья", современные бронежилеты "Топаз", "Тактика", "Калан".
Также президенту продемонстрировали находки экспедиции Северного флота и Русского географического общества, которая прошла с августа по сентябрь этого года на Земле Франца-Иосифа.
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Путину рассказали, что в ходе экспедиции были открыты пять новых географических объектов, уточнена максимальная глубина Баренцева моря (634 метра). Обнаружена одна из главных находок - нарты первопроходцев. "На данный момент в мире известно о существовании еще двух экземпляров, находка будет передана в национальный парк "Русская Арктика" в Архангельске", - рассказали президенту.
Кроме того, российскому лидеру продемонстрировали проморолик широкоформатного фильма о первопроходцах.
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Национальный центр управления обороной РФВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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