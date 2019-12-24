Путин осмотрел выставку современных вооружений и техники в Минобороны

Также президенту продемонстрировали находки экспедиции Северного флота и Русского географического общества, которая прошла с августа по сентябрь этого года на Земле Франца-Иосифа.

Путину рассказали, что в ходе экспедиции были открыты пять новых географических объектов, уточнена максимальная глубина Баренцева моря (634 метра). Обнаружена одна из главных находок - нарты первопроходцев. "На данный момент в мире известно о существовании еще двух экземпляров, находка будет передана в национальный парк "Русская Арктика" в Архангельске", - рассказали президенту.