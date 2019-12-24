Шойгу анонсировал снижение места России по военным расходам в мире

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал снижение места России по уровню военных расходов в мире с восьмого на девятое, что обусловлено ростом военных расходов других стран мира - расходы России остаются теми же.
"На фоне ежегодно растущих расходов США и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остаётся практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем – на восьмом, а в следующем будем уже на девятом", - сказал Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.
При этом, по его словам, сохраняются набранные темпы перевооружения войск, создания современной военной инфраструктуры, а также решения задач социальной защищенности военнослужащих.