Шойгу анонсировал снижение места России по военным расходам в мире

"На фоне ежегодно растущих расходов США и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остаётся практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем – на восьмом, а в следующем будем уже на девятом", - сказал Шойгу во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.