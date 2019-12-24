Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке

"За пять лет на космодроме Плесецк построены два стартовых комплекса для ракет лёгкого и тяжёлого классов семейства "Ангара", проведена реконструкция стартового комплекса для ракет "Союз-2". С новых стартов, введённых в этом году, проведены первые пуски", - сказал Шойгу.