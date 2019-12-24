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В 2020 году для ВМФ России планируют заложить восемь кораблей
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РИА Новости

В 2020 году для ВМФ России планируют заложить восемь кораблей

14:50 24.12.2019
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© Фото : пресс-служба ВМФНовейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
© Фото : пресс-служба ВМФ
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Восемь новых кораблей будет заложено для Военно-морского флота России в 2020 году, в этом году заложено пять, а всего ведется строительство рекордного количества кораблей - 22, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
"Впервые в современной истории России для Военно-морского флота одновременно ведётся строительство 22 кораблей дальней морской зоны. В текущем году заложено пять кораблей, в следующем будет еще восемь", - сказал Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
14:49
Шойгу: ВКС получили пять модернизированных стратегических ракетоносцев
По его словам, решаются вопросы сокращения сроков их строительства и оснащения высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
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Сергей ШойгуРоссияВМФ РФБезопасность
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